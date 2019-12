LIVE Venezia-Olimpia Milano | Serie A basket in DIRETTA | 54-59 | si entra nell’ultimo

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi riparte con una palla persa da parte diTOP SCORER –: Bramos 13;: Rodriguez 12 Scappa di mano il pallone a Daye mentre sta per tirare dall’arco, lo prende Roll che cerca la tripla da distanza siderale, ma sbaglia. Sinell’ultimo quarto con la situazione che vede avanti, ma che è tutta da decidere! 54-59 2/2 Rodriguez, 28″1 prima dell’ultimo mini-intervallo Stone commette fallo su Sergio Rodriguez nel tentativo di fermarne la penetrazione, ci sono due tiri liberi per l’iberico Ancora una transizione velocissima di Tonut partitamente dall’altra metà campo dopo la tripla sbagliata da Della Valle, il problema è che la palla per lui è troppo lunga 54-57 Si arresta, si avvita, segna: Austin Daye!torna a -3 a un minuto dalla fine del terzo ...

