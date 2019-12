LIVE Venezia-Olimpia Milano | Serie A basket in DIRETTA | 41-41 | all’intervallo è perfetta

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQualche statistica: la valutazione dice 50-40, che ha il 69% da due, contro il 53% diavanti 15-10 a rimbalzo. TOP SCORER –: Bramos 13;: Rodriguez 10 Rodriguez sbaglia una tripla dalla parabola altissima, ed è proprio così che si va a concludere il secondo quarto, sul 41-41, inparità! De Raffaele rende la pariglia a Messina: altro time out. Ricordiamo che quando si ricomincerà mancheranno 3″5 all’intervallo con palla in mano per. Tanto per cambiare, arriva il time out chiamato da Messina, accolto dai fischi del Taliercio Gli arbitri vanno a rivedere proprio questa situazione, mentre Sahin va a parlare con Chappell dell’episodio in questione Perde palla, Chappell spende fallo con 3″5 da giocare sapendo che c’è ancora un fallo prima del bonus ...

