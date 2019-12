LIVE Sport Invernali | DIRETTA 15 dicembre | Gross terzo in slalom! Wierer nona

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli(domenica 15) 13.25 SCI ALPINO – Un grande Stefanonello slalom sulle nevi di Val d’Isere (Francia). L’azzurro termina sul gradino più basso del podio con il crono totale di 1’49″38, preceduto dal padrone di casa Alexis Pinturault (1’47″91) e dallo svedese Andre Myher (1’49″38). Quarto, ad un centesimo da, il norvegese Kristoffesen. Per quanto riguarda gli altri azzurri, 14° Manfred Moelgg, 23° Riccardo Tonetti e 26° Giuliano Razzoli. 12.36 BIATHLON – La 10 km dell’inseguimento femminile ad Hochfilzen è stata vinta dalla norvegese Eckhoff a precedere di 25″8 la svedese Oeberg e l’altra norvegese Tandrevold. SoloDorotheache ha pagato dazio al poligono con cinque errori, mentre Vittozzi ...

