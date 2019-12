LIVE Sport Invernali | DIRETTA 15 dicembre | domenica di fuoco | Dorothea Wierer per il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli(1515: SEGUI TUTTE LE GARE IN, IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER LADELLO SLALOM MASCHILE DALLE ORE 09.30 E DALLE 12.30 (SCI ALPINO) CLICCA QUI PER LADEL PARALLELO FEMMINILE DALLE ORE 09.45 E DALLE 12.50 (SCI ALPINO) CLICCA QUI PER LADI 10KM/15 KM TECNICA LIBERA DALLE ORE 10.45 E DALLE 15.00 (SCI DI FONDO) CLICCA QUI PER LADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DALLE ORE 12.00 (BIATHLON) CLICCA QUI PER LADELLA STAFFETTA MASCHILE DALLE ORE 14.00 (BIATHLON) Buongiorno e benvenuti alladeglidi oggi,15. Ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente e appassionante da vivere in compagnia minuto per minuto in tempo reale, gara per gara. Il programma è ...

51Ata : RT @Atalanta_BC: ?? #ShakhtarAtalanta, così in campo alle 11.00! ?? The official lineups! ?? LIVE su @Sport_Mediaset ?? - oristanorossobl : #Live #DirettaFacebook #PagineFacebook Cagliari Fan Club Oristano Rossoblu' ISOLA 24 SPORT #PrePartita… - alfredosalzano : Sport 7 Live dal set della Good Academy Livorno - Benevento 0-2 -