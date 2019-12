LIVE Sport Invernali | DIRETTA 15 dicembre | Bassino | Curtoni e Brignone bene in parallelo

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli(domenica 15) 12.36 BIATHLON – La 10 km dell’inseguimento femminile ad Hochfilzen è stata vinta dalla norvegese Eckhoff a precedere di 25″8 la svedese Oeberg e l’altra norvegese Tandrevold. Solo nona Dorothea Wierer che ha pagato dazio al poligono con cinque errori, mentre Vittozzi ha concluso 25esima con 5 errori. Più distanziate le altre azzurre con Gontier 40esima e Sanfilippo 49esima. 11.41 SCI DI FONDO – La norvegese Therese Johaug, come da pronostico, si impone nella 10 km femminile a Davos (Svizzera). La scandinava con il tempo di 25’02″7 ha preceduto la connazionale Heidi Weng di 30″6 e l’americana Jessica Diggins di 36″4. Molto lontane le azzurre: Elisa Brochard la migliore in 42esima posizione, Sara Pellegrini è 51esima, Ilaria ...

