LIVE Sport Invernali | DIRETTA 15 dicembre | Bassino | Curtoni e Brignone bene in parallelo

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli(domenica 15) 11.41 SCI DI FONDO – La norvegese Therese Johaug, come da pronostico, si impone nella 10 km femminile a Davos (Svizzera). La scandinava con il tempo di 25’02″7 ha preceduto la connazionale Heidi Weng di 30″6 e l’americana Jessica Diggins di 36″4. Molto lontane le azzurre: Elisa Brochard la migliore in 42esima posizione, Sara Pellegrini è 51esima, Ilaria Debertolis è 52esima, Francesca Franchi 54esima, Caterina Ganz 56esima. 11.00 SCI ALPINO – Sono terminate anche le qualifiche dello slalomfemminile di St. Moritz che hanno riservato diverse sorprese. In testa la slovacca Vlhova con 3 centesimi sulla sconosciuta russa Tkachenko. Quarta la tedesca Duerr davanti alla connazionale Schmotz. Quattro le azzurre qualificate: sesta Irene ...

