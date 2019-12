LIVE Sci di fondo | 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA | al femminile solito dominio di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:48 La nostratermina momentaneamente qui. Grazie per averci seguito, appuntamento alle ore 14:55 per la gara maschile. 11:47 Italiane tutte fuori dalla zona punti: la migliore è Elisa Brocard 42ma. 11:45 Vince dunque, come pronosticabile, Therese Johaug davanti a Heidi Weng e Jessica Diggins. 11:44 Non ci sono più atlete in grado di insidiare le prime venti posizioni. 11:43 Novakova perde nell’ultimo tratto e chiude 12ma, a ridosso della Top10. 11:42 Kalla non brilla nel finale e chiude decima a 1’19” dalla vetta. 11:40 Niskanen sesta ad un minuto da Johaug appena dietro alla connazionale finlandese Parmakoski. 11:38 Diggins non riesce a superare Weng nel finale, la statunitense deve “accontentarsi” dell’ultimo gradino del podio a 36″4 da Therese Johaug. 11:36 L’austriaca ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom parallelo St. Moritz 2019 in DIRETTA: quattro azzurre superano il taglio si salva anche Gogg… - RadioEnjoy_2010 : LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: Pinturault precede la rivelazione Winters! Alle 12.30 la secon… - zazoomnews : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA: in scena la gara femminile buon inizio di Ilaria Debertolis. Uo… -