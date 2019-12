LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | Stefano Gross in testa | può puntare

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL PARALLELO FEMMINILE 13.07 Si riparte col britannico Dave Ryding che ha solo due centesimi di margine su. 13.05 Ora mini-break televisivo, poi dovranno scendere i migliori otto della prima manche.PUO’AL PODIO! 13.04 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!CE LA FAAAAAAAAAAAA! Batte Kristoffersen di un solo centesimo! Peccato per un errore a venti porte dalla fine. 13.03 La manche di Kristoffersen sembra davvero ineguagliabile. Yule non commette errori vistosi ma non è mai brillante, è sesto a 0.87. ORA TUTTI CON! L’azzurro parte con 1.68 su Kristoffersen. 13.01 Moelgg è troppo contratto sul secondo muro, troppo diretto sul palo e poi perde velocità: ottavo a 1.08. Peccato per il veterano azzurro. Tocca ai primi ...

