LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | podio folle di Stefano Gross | che

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL PARALLELO FEMMINILE 13.22 Il norvegese Henrik Kristoffersen ha chiuso in quarta posizione a un solo centesimo da. Il nordico si è reso protagonista di una rimonta clamorosa, ha recuperato addirittura 23 posizioni rispetto alla prima manche e limita i danni in classifica generale. 13.22 L’Italia fa festa grazie a, lo abbiamo ritrovato. Risultato davvero meraviglioso che rappresenta un ottimo rilancio in vista delle prossime gare. 13.21CONQUISTA IL! L’azzurro è stupendo terzo in Val d’Isere: nono dopo la prima manche, è riuscito a rimontare sei posizioni e a chiudere a tre centesimi da Myhrer. Gara da incorniciare per il nostro portacolori che si era operato al crociato a fine marzo. 13.20 Manche impeccabile del francese Alexis Pinturault che ha ...

