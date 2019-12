LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | Pinturault fa il vuoto | sbagliano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA GARA ODIERNA – CLICCA QUI PER LADEL PARALLELO FEMMINILE 9.50 Il francese Muffat-Jeandet è 11° a 1″52. Attendiamo con trepidazione Alex Vinatzer con il n.25. 9.48 Gross è settimo a 1″14, in ripresa rispetto a Levi. Come accaduto a Moelgg, anche in questo caso l’azzurro non è sembrato in pieno controllo dei suoi sci, che tendevano a scappare nelle curve verso sinistra. 9.47 Sbaglia molto Ryding ed è sesto a 1″12. Ora Stefano Gross: se sta bene, è una pista adatta a lui. 9.46 E’ spuntato il sole nella parte alta, visibilità migliore in quel tratto per chi scende adesso. 9.45 Hirschbuehl si inserisce al quinto posto a 1″08. Ora il britannico Ryding: il suo allenatore ha tracciato una manche angolatissima. E’ unomolto lento. 9.44 Meillard è settimo a ...

