LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | Pinturault davanti | 7° Gross Esce

10:11 Goggia scivola addirittura 18ma, la bergamasca dovrà superarsi sulla pista rossa per non essere eliminata! 10:09 Peterlini 16ma (pista blu) a 1″03 da Loeseth. 10:08 Out invece Delago, peccato perché era un buon momento per inserirsi tra le primissime. 10:07 Squillo di Irene Curtoni!

9.59 Fuori il francese Grande nello stesso punto dove hanno sbagliato Noel e Kristoffersen. Ora il bulgaro Popov, pettorale n.20. Ricordiamo che Vinatzer ha il 25. 9.58 Lo sloveno Hadalin è 14° a 1″73. Sempre più a rischio la posizione di Kristoffersen, che non dovrebbe qualificarsi. 9.57 Bene il

09:53 Super tempo della norvegese Loeseth che rifila 55 centesimi alla nostra Bassino sulla pista blu. 09:52 Sul tracciato rosso si inserisce in testa la slovena Hrovat che supera per 13 centesimi la connazionale Vlhova. 09:51 Dieci atlete scese in pista, Brignone sempre seconda sul tracciato

9.50 Il francese Muffat-Jeandet è 11° a 1″52. Attendiamo con trepidazione Alex Vinatzer con il n.25. 9.48 Gross è settimo a 1″14, in ripresa rispetto a Levi. Come accaduto a Moelgg, anche in questo caso l'azzurro non è sembrato in pieno controllo dei suoi sci, che tendevano a scappare

9.32 Che scoppola per Schwarz, chiude a 2″04 da Pinturault, che ha sciato bene. Ora lo svizzero Daniel Yule. 9.31 Già 6 decimi di ritardo per Schwarz, all'austriaco non sembrano tenere gli sci su un manto molto duro. 9.31 Manche molto angolata. A parte l'imprecisione iniziale, Pinturault

Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne della Coppa del Mondo di sci di fondo. La giornata è dedicata alla 10 km femminile e alla 15 km maschile. Si corre in quel di Davos (Svizzera), terza tappa stagionale che giunge quindi nella località del Canton Grigioni, nonché una grande classica della disciplina,

Slalom parallelo di St.Moritz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si riparte sulle nevi svizzere dopo la fantastica doppietta azzurra del super-G con il successo di Sofia Goggia per un solo centesimo davanti a Federica Brignone. Entrambe saranno in gara oggi con l'obiettivo di stupire, proprio

Slalom della Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il Circo Bianco ci riprova dopo la cancellazione di ieri. Il meteo,

Finisce qua, un Milos Teodosic da 10 punti e 10 assist guida la Virtus Bologna a una bella vittoria sull'Happy Casa Brindisi, risultato finale 99-87. 99-87 Due punti per Thompson. 99-85 Bomba di Cournooh. 96-85 Bomba di

67-60 1/2 per Jefferson ai liberi. Fallo su Jefferson a 2" dalla fine. Liberi per il lungo della Virtus. 67-59 Tripla senza senso di Blackmon, che riporta i trentini a +8. Ultimo minuto del terzo quarto. 64-59 1/2 per Pini ai liberi. Pini subisce il fallo di Blackmon e andrà in lunetta per due liberi. Stavolta la palla di Dyson per il bosniaco è lunga, Alibegovic non riesce a controllarla ed

Brescia-Lecce - voce a Corini e LIVErani : dal rinnovo di contratto dell’uno al battibecco con Balotelli dell’altro : “Abbiamo fatto anche altre gare di qualità, oggi siamo stati bravi con voglia di giocare e condividendo la fatica. Siamo stati incisivi nel finalizzare, una vittoria che ci dà consapevolezza in una lotta che sarà serrata fino alla fine del campionato”. Così Eugenio Corini, allenatore del Brescia, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Lecce. “Fanno piacere i cori dei tifosi, ci siamo riscritti a questa ...