LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | Pinturault davanti | 7° Gross Attesa

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA GARA ODIERNA – CLICCA QUI PER LADEL PARALLELO FEMMINILE 9.59 Fuori il francese Grande nello stesso punto dove hanno sbagliato Noel e Kristoffersen. Ora il bulgaro Popov, pettorale n.20. Ricordiamo che Vinatzer ha il 25. 9.58 Lo sloveno Hadalin è 14° a 1″73. Sempre più a rischio la posizione di Kristoffersen, che non dovrebbe qualificarsi. 9.57 Bene il croato Rodes, è sesto a 1″10. A parte, tutti gli altri sono molto vicini: sarà battaglia per il podio. 9.55 12° a 1″60 Razzoli, che non ha spinto nel finale. L’emiliano è ancora lontanissimo dalla forma migliore. 9.55 Già 0.56 di ritardo per un lento e macchinoso Razzoli al primo intermedio. 0.87 al secondo. 9.53 Dopo i primi 15 comanda il francesecon 0.72 sullo svizzero Zenhaeusern e 0.88 sullo svedese ...

