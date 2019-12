LIVE Sci alpino | Slalom parallelo St Moritz 2019 in DIRETTA | quattro azzurre superano il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA GARA ODIERNA – CLICCA QUI PER LADELLODI VAL D’ISERE 11:03 Grazie per averci seguito, appuntamento alle ore 12:50 per le fasi finali! 11:01 Queste le italiane qualificate per le finali: Curtoni sesta, Bassino settima, Brignone 18ma e Goggia 30ma. 10:59 Quanto rammarico però per la nostra Della Mea che chiude 33ma ed è fuori per soli 4 centesimi. L’azzurra paga a caro prezzo la prima manche e non le è bastato il miglior tempo nella seconda. 10:57 Finite le qualificazioni! Goggia dentro con il brivido! 10:55 Dalla Mea superata dalla svizzera Danoith, quartultima a partire, per una manciata di centesimi. Un peccato per l’azzurra che avrebbe potuto sorprendere nelle finali. Goggia è quasi dentro. 10:53 Ne mancano nove, posizioni invariate: Della Mea spera nel miracolo, Goggia ...

