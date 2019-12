LIVE Sci alpino | Slalom parallelo St Moritz 2019 in DIRETTA | grande sfida per la

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA GARA ODIERNA Buongiorno e benvenuti alladellodi St., valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. Si riparte sulle nevi svizzere dopo la fantastica doppietta azzurra del super-G con il successo di Sofia Goggia per un solo centesimo davanti a Federica Brignone. Entrambe saranno in gara oggi con l’obiettivo di stupire, proprio come tutta la squadra italiana. Attenzione anche ad Irene Curtoni, che in questo format di gara ha già ottenuto un podio in carriera, chiudendo al terzo posto in quel di Courchevel.assente della gara Mikaela Shiffrin. L’americana era la favorita annunciata ed invece non parteciperà al, lasciando davvero aperto il pronostico. Petra Vlhova e Wendy Holdener sono in prima fila in una speciale griglia di partenza, ma ...

