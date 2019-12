LIVE Sci alpino | Slalom parallelo St Moritz 2019 in DIRETTA | Goggia sul filo! Ledecka ad

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA GARA ODIERNA – CLICCA QUI PER LADELLODI VAL D’ISERE 10:28 Si riparte, tocca a Bassino! 10:25 Gara momentaneamente interrotta per sistemare la pista. 10:23 Male ancorache a questo punto è fuori! Prima grande sorpresa di giornata. 10:22 Brignone non perfetta sul tracciato blu, ma nel complesso si piazza davanti aper mezzo secondo e sarà alle finali! 10:21 Buon tempo disulla pista rossa a 42 centesimi da quello fatto segnare da Tkachenko prima. Dovrebbe riuscire a passare sul filo. Ottima invece Vlohva che supera addirittura Loeseth sul tracciato blu. 10:20 Cominciate le seconde manche! 10:17 Tra pochissimo avremosulla pista rossa e Brignone su quella blu e capiremo se le due azzurre saranno alle finali. 10:15 Ricapitoliamo la situazione delle azzurre quando ...

OA_Sport : LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA: l’Italia cerca segnali confortanti anche nelle distance - sportface2016 : #Sci, in #ValDisere si comincia: segui il LIVE dello slalom maschile @Fisiofficial - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: comincia la gara, Moelgg e Vinatzer all’attacco -