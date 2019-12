LIVE Sci alpino | Slalom parallelo St Moritz 2019 in DIRETTA | Goggia a rischio

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA GARA ODIERNA – CLICCA QUI PER LADELLODI VAL D’ISERE 10:11scivola addirittura 18ma, la bergamasca dovrà superarsi sulla pista rossa per non essere eliminata! 10:09 Peterlini 16ma (pista blu) a 1″03 da Loeseth. 10:08 Out invece Delago, peccato perché era un buon momento per inserirsi tra le primissime. 10:07 Squillo di Irene Curtoni! L’italiana è quarta sulla pista blu ad 11 centesimi dalla vetta, sta cambiando tutto! 10:05 Clamoroso come la pista sembra essersi velocizzata! La russa Tkachenko con il pettorale 41 prende il comando sul tracciato rosso con 17 centesimi di margine su Hrovat. 10:04 Super tempo della tedesca Duerr che vola in terza posizione (pista blu) ad appena 7 centesimi da Loeseth. 10:03 Riepilogo della situazione delle italiane: sulla pista blu abbiamo ...

