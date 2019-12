LIVE Sci alpino | Slalom parallelo St Moritz 2019 in DIRETTA | brillano le azzurre

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA GARA ODIERNA – CLICCA QUI PER LADELLODI VAL D’ISERE 09:53 Super tempo della norvegese Loeseth che rifila 55 centesimi alla nostra Bassino sulla pista blu. 09:52 Sul tracciato rosso si inserisce in testa la slovena Hrovat che supera per 13 centesimi la connazionale Vlhova. 09:51 Dieci atlete scese in pista, Brignone sempre seconda sul tracciato rosso, Bassino in testa in quello blu. 09:49 Grandissima prova di Marta Bassino! L’azzurra fa lo stesso tempo di Holdener e vola al comando sul tracciato blu. 09:47 Scese in pista le prime atlete: sulla tracciatura blu Holdener ha 58 centesimi di vantaggio su Goggia, su quella rossa Vlhova ha fatto 26 centesimi meglio di Brignone. 09:43 In totale disputeranno questo preliminare 63 atlete. Questi i pettorali delle italiane: Goggia con il 2, ...

