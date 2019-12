LIVE Sci alpino | Slalom parallelo St Moritz 2019 in DIRETTA | Brignone in semifinale per

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLODI VAL D’ISERE 13:52 Nella primaper il quinto posto St-Germain ha la meglio su Loeseth. 13:50 Queste le semifinali per il primo posto: Vlhova-Hrovat e Gritsch-Swenn Larsson.affronterà Bucik nellaper il quinto posto. 13:48 Due gravi errori diche deve cedere all’austriaca, fuori tutte le azzurre purtroppo. 13:46 Swenn Lorsson batte agevolmente Bucik, oracontro Gritsch. 13:44 La slovena Hrovat supera Nina Loeseth per appena cinque centesimi. 13:43 Vlhova accelera nel finale e rifila tre decimi alla canadese St-Germain. 13:41 Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale che partiranno tra poco: St-Germain-Vlhova, Loeseth-Hrovat, Bucik-Swenn Larsson, Gritsch-. 13:40 Vince con ampio margineche la spunta sulla svizzera ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: Kristoffersen rimonta indemoniata! Attesa per Gross - #alpino… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: inizia la seconda manche! Pinturault in testa Gross ci prova -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: manche strepitosa di Kristoffersen cerca il rimontone! -… -