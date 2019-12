LIVE Sci alpino | Slalom parallelo St Moritz 2019 in DIRETTA | al via i sedicesimi di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLODI VAL D’ISERE 12:40 Questi gli accoppiamenti delle italiane ai: Goggia-Duerr, Liensberger-Curtoni, Bassino-Holdener e Hilzinger-Brignone. 12:35 La favorita è certamente la slovacca Petra Vlhova, prima nelle qualificazioni, che proverà a sfruttare l’assenza odierna della statunitense Mikaela Shiffrin. 12:30 Quattro sciatrici azzurre si sono qualificate per i: Curtoni, Bassino, Brignone e Goggia con il brivido. Non ce l’ha fatta per un pelo invece Della Mea, nonostante il miglior tempo ottenuto nella seconda manche. 12:25 Ben ritrovati amici appassionati di sci, tra 25 minuti comincerà la fase finale delfemminile. LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DELDI ST.LE AVVERSARIE DELLE AZZURRE NEL TABELLONE AD ELIMINAZIONE ...

