LIVE Perugia-Modena 3-1 volley | Superlega in DIRETTA | gli umbri conquistano una vittoria

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-19 MUROOOOOOO PODRASCANIIIIIIIN!!!!!porta a casa unaimportantissima. 24-19 Disastro in difesa di. Pallonetto lento di Leon si scontrano Pinali, Holt e Christenson e la palla termina giù. 23-19 MUUUUUROOOOOOO BEDNOOORZ!!!prova il miracolo! 23-18 Mani fuori di Bednorz. 23-17 Atanasijevic sale tra le stelle per tirare giù una diagonale fortissima! 22-17 C’è il tocco di Leon sull’attacco di Pinali. 23-16 Lungo l’attacco di Pinali. Giani chiama il video check. 22-16 Leon toglie le castagne dal fuoco con una grande parallela!!! 21-16 MUROOOO MAZZONEEEE!!!ci prova!!! 21-15 Il video check mostra che l’attacco di Leon è out di pochissimo. 22-14 Parallela impossibile di Leon! 21-14 Il servizio di Lanza colpisce il nastro e finisce out. 21-13prova a tenere in difesa ma Lanza ...

zazoomblog : LIVE Perugia-Modena 1-1 volley Superlega in DIRETTA: umbri in vantaggio 12-9 nel terzo set - #Perugia-Modena… - zazoomnews : LIVE Perugia-Modena 1-0 volley Superlega in DIRETTA: emiliani in vantaggio 16-13 nel secondo set - #Perugia-Modena… - umbriaOn : Cremonese-Perugia 2-1 Uno stadio sfortunato -