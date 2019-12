LIVE Perugia-Modena 1-0 volley | Superlega in DIRETTA | gli umbri vincono il primo set 25-21

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.29set fantastico, giocato alli altissimi.ha mostrato un grande gioco con Leon e Lanza decisamente ispirati. Tra gli emiliani Christenson ha fatto un po’ fatica e ha variato poco il gioco offensivo. 25-21 Intelligentissimo Leon! Palla staccata si appoggia sul muro per consentire ai suoi di rigiocarla, sul secondo attacco buca il muro di. 24-21 Mani fuori di Zaytsev che annulla ilset point. 24-20tiene sull’attacco di Zaytsev, sul contrattacco è favoloso Atanasijevic! 23-20 Lanza sale in cielo e colpisce sopra le mani del muro!!! 22-20 Atanasijevic restituisce il favore. 22-19 Il servizio di Bednorz finisce in rete. 21-19 Parallela favolosa di Zaytsev. 21-18 Atanasijevic tira forte sulle mani del muro, palla out. 20-18 Servizio incontenibile di Zaytsev!!!prova a difendere ma ...

