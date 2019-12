Live-Non è la D’Urso | Taylor Mega e Sorella Contro le Cinque Sfere!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lunedì andrà in onda una nuova puntata di-Non è la D’Urso e sarà l’ultima per il 2019. Ci saranno ovviamente tanti ospiti e soprattutto le temutissimesfere. Ecco chi si scontrerà propriole sfere nella prossima puntata in diretta aNon è la D’Urso. Uno dei momenti più attesi del programma serale di Barbara D’Urso,, è lo scon lesfere. In questa stagione sono stati moltissimi i volti noti che hanno accettato di sottomettersi al giudizio dipersonaggi famosi, da Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri a Vladimir Luxuria e Asia Argento. Nella prossima puntata di-Non è la D’Urso,lesfere ci andrà uno dei volti noti dei salotti di Carmelita:. L’influencer infatti è ormai una presenza fissa sia di Pomeriggio 5 che di-Non è la D’Urso, in molti infatti ricorderanno una sua ...

matteosalvinimi : Se cominci a far politica contro i poteri forti e poi ti allei con il PD, il principale rappresentante di quei pote… - matteosalvinimi : Ma perché dovremmo approvare un trattato, il MES, che mette in pericolo i risparmi degli italiani? Non si capisce… - matteosalvinimi : La pioggia non ci ferma?? Un saluto da Pavullo nel Frignano (Modena), state con noi! #26gennaiovotoLega Live >… -