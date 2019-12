LIVE Juventus-Udinese 3-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Dybala sfiora il poker con un

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52′VICINO AL GOAL, gran filtrante di De Paul per Lasagna chiuso da Demiral, il turco esulta come se avesse segnato. Prosegue il riscaldamento di Ramsey a bordo campo. 50′ Sinistro morbido dida fuori area che scavalca Musso, il pallone accarezza la traversa e finisce alto. L’ex Palermo oggi è in gran giornata. 49′ MANDRAGORA, sinistro da fuori del centrocampista in maglia orange, pallone sul fondo di poco. 48′ Fallo di Matuidi su De Paul,di punizione dai 30 metri in favore dell’. 47′ HIGUAIN, si fa subito vedere il “Pipita” in questo inizio ripresa, collo destro dell’argentino dentro l’area murato da Troost-Ekong. 46′ Si riparte con i primi 22 del primo tempo. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 16.02 Le squadre rientrano sul terreno di gioco, ...

juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Andiamo a prenderci i tre punti! Buon #JuveUdinese a tutti! LIVE ??… - juventusfc : Bianconere in vantaggio! ?? Segui il LIVE ?? - JuventusTV : Oggi giocano le @JuventusFCWomen! ?? Live dalle ore 11.55 la sfida ?? Pink Bari Per seguire la diretta ??… -