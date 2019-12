LIVE Fiorentina-Inter | Serie A calcio in DIRETTA | Montella sceglie Boateng accanto a

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 I viola hanno collezionato 16 punti nelle prime 15 partite di questo campionato: negli anni 2000 sono partiti peggio solo nella stagione 2001/02 (14 punti). 20.00 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa,. All.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte. 19.57 Buonasera e benvenuti allatestuale dimatch dellaA Tim. Orario, probabili formazioni e come vedereBuonasera e benvenuti allatestuale dipartita dellaA Tim 2019-2020, l’deve vincere per continuare ad essere capolista solitaria mentrerischia la panchina ...

CalcioIN : Dove vedere Fiorentina-Inter Streaming Live senza Rojadirecta Video - sportli26181512 : LIVE Alle 20.45 #Fiorentina-Inter. Montella sceglie Boateng, Conte con D’Ambrosio e Biraghi sulle fasce: LIVE Alle… - viajandoperdido : LIVE Alle 20.45 Fiorentina-Inter. Montella sceglie Boateng, Conte con D’Ambrosio e Biraghi sulle fasce -