LIVE Fiorentina-Inter 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Borja Valero sblocca la partita!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9′ Goooooooooooooooooool,oooooooooooo, gran gol dell’ex viola che non esulta con una finta di corpo manda a vuoto Milenkovic e incrocia sul primo palo,0-1. 7′ Boateng apre per Dalbert che dalla sinistra sbaglia completamente il cross. 5′ Ginocchiata di Skriniar su Boateng che lascia il giocatore viola sofferente in mezzo al campo. 3′ Subito avanti l’, che prova con Vecino a mettere in mezzo un pallone in area ma non arriva nessun compagno. 1′ Inizia la20.42 Squadre nel tunnel d’ingresso del campo, tra poco il fischio d’inizio. 20.39 Mancano solamente tre minuti all’ingresso in campo delle due squadre. 20.36 Il riscaldamento dei giocatori dell’:

fcin1908it : LIVE #FiorentinaInter 0-1: OCCASIONE FIORENTINA! Grandissima parata di Handanovic su conclusione di Badelj… - CretellaRoberta : In campo Fiorentina Inter 0-1 LIVE: Montella con Boateng e Chiesa - fcin1908it : LIVE #FiorentinaInter 0-1: Ci prova Lautaro Martinez in rovesciata sull'assist sporcato di Lukaku. Parata facile pe… -