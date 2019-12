LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della 13^ giornata diA Buongiorno, e benvenuti alladel match tra, valido per la tredicesima giornata di Lega. Al PalaSerradimigni i padroni di casa, secondi in classifica, sfidano la Effe di Antimo Martino, reduce da tre successi di fila in campionato che l’hanno proiettata al sesto posto, a una sola partita di distanza dalla stessa. I sardi nell’ultimo turno hanno superato a domicilio Brindisi nel big match di giornata. Contro i pugliesi, in una partita vissuta sul filo dell’equilibrio, hanno dato un contributo decisivo Dyshawn Pierre e Dwayne Evans (17 e 18 punti). In settimana la squadra di coach Gianmarco Pozzecco ha poi ottenuto un fondamentale successo in campo europeo contro i lituani del Lietkabelis., come detto, viene da 3 vittorie ...

FIPIC : Dinamo Lab Banco di Sardegna - S. Stefano Avis: - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #ChampionsLeague: poker City, Dinamo fuori da tutto e Shakhtar in #EuropaLeague. LIVE: Atletico, Real Madrid e Bayern-Tottenh… - HU_Capper : Dinamo Zagreb/Manchester City o3 -132 ?? Leverkusen/Juventus o2.5 -135 ?? PSG/Galatasaray u3.5 +100 ?? Brugge/Real M… -