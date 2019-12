LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 40-43 | Serie A basket in DIRETTA | tornano a

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:40 Non va a bersaglio il tiro allo scadere di Aradori e si chiude così la prima metà di gioco. Ospiti avanti anche di undici punti, nel finale di periodo i sassaresi hanno recuperato il margine. Per i padroni di casa 8 per Vitali e 7 per Gentile. Tra i bolognesi 8 a testa per Robertson, Cinciarini e Sims. Tra un quarto d’ora circa avrà inizio la ripresa. 40-43 Altro recupero sardo, 4vs1 in transizione e Pierre ne appoggia due facili. Timeout Foritudo a 21″. 38-43 Fantinelli da centro area ricaccia indietro i padroni di casa. 1′ al termine della prima metà di gara. 38-41 Ruba Spissu, poi viene stoppato ma Vitali a rimorchio sigla il -3. 36-41 Si sblocca Pierre con la tripla!! 33-41 2/2 per il bresciano. Aradori in lunetta dopo il fallo subito in penetrazione. Primi liberi per gli ospiti dopo quasi 18′ di ...

