LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 19-25 | Serie A basket in DIRETTA | ospiti avanti

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-27 Mancinelli segna da centro area col classico tiro in sottomano sinistro. 23-25 Rubata di Jerrels che serve Gentile per il sottomano del -2. 21-25 McLean attacca Daniel in 1vs1, si protegge col corpo e segna da sotto. Inizia il secondo quarto!! L’ultima azione dellanon va a buon fine. Si chiude il primo periodo. 19-25 Tripla di Vitali! Si alzano le percentuali dal campo in questa fine di primo quarto. 16-25 Cinciarini continua il suo dominio e segna in penetrazione. 16-23 McLean si appoggia al vetro. 14-23 ANCORA CINCIARINI!!! Servito questa volta in punta da Leunen ne mette altri 3. 14-20 Cinciarini si libera bene in angolo e liberissimo segna da tre punti. 14-17 Bilan si gira in post e tira in testa a Daniel per il meno 3. 12-17 Fallo subito da Vitali, ben servito sulla linea di fondo da McLean. 1/2 per ...

