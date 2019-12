LIVE Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2019 in DIRETTA | uno stellare Kuehn porta in

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 Peiffer solidissimo senza errori esce con 19″, per via del 5/5 anche di Claude. Serie molto poco selettiva, i distacchi restano invariati, Canada a 36″, Rep. Ceca a 41″ poi Tarjei Boe in rimonta. 14.59 Il tedesco entra al poligono con 18″ su Claude e 30″ su Canada e Rep Ceca. 14.57 Peiffer sul tracciato per la Germania, Fabien Claude prova a ricucire guadagnando qualche secondo nel primo km. Ottima partenza di Cappellari. 14.55 Bormolini resta in 17° posizione nonostante sia un po’ calato nel finale rispetto alla progressione di, distacco sull’1’40. 14.52, fa il vuoto e cambia con 21 secondi di vantaggio! Canada terzo a 28″ davanti a Slovenia, Rep Ceca e Russia. 14.50e Jacquelin sono insieme a metà giro, Gow è stato sverniciato e paga già 8″. 14.49 ...

