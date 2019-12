LIVE Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Peiffer difende la

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19 ZERO per Doll!!! Germania impeccabile fin qui! Johannes non demorde e rimane a 35″. Canada e Francia ancora assieme col 5/6 staccate di 1’04 15.17 Tra Germania e Norvegia ci sono 35″ in entrata al settimo poligono. 15.15 Johannes vola e si porta a 36″ dopo 1.1km. La sfida si accende. Fillon Maillet e C. Gow a 55″. 15.13 Canada a 53″, Francia a 58. Un ottimo Cappellari, un po’ calato nel finale come da previsioni, lascia a Windisch il testimone in undicesima posizione a 2’25. 15.11 Per la Germania Benedikt Doll dovràre 43″ su Johannes Boe. Impresa possibile?? 15.09competitivo, Boe resta a 41″ e la Germania vola. Cappellari mostruoso e recupera altre tre posizioni, tornando il top 10 con un’altra buona serie da 5/6. 15.07 Il tedesco porta a scuola tutti ...

