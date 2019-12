LIVE Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Johannes Boe beffa Doll in

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Windisch in ottava posizione a 2’38 alla fine perde la volata con la Bielorussia. 15.32 LA VINCEBOE!!!!!!!!!!! Fenomenale ultimo giro,si arrende ma applausi alla prestazione tedesca.Boe è un marziano! 15.30 Sono insieme alla fine della salita! Sarà volata tra Norvegia e Germania. 15.29 Non c’è l’aggancio ma manca ancora una salita. 15.28 Una ricarica per Windisch che è nono 2’39.spettacolare, è già a 5″ daa metà giro!!!! 15.27 Fillon Maillet esemplare come sempre in piedi, al Francia si assicura il podio 15.25scappa in testa nonostante due ricariche, stesso diBoe che esce con 14″. Sfida apertissima!!!! 15.23 Boe con le marce alte nella fase centrale del secondo giro, 28″ sue buon recupero. Ora arriva la serie più pericolosa per la ...

zazoomnews : LIVE Biathlon Inseguimento Hochfilzen 2019 in DIRETTA: inizia la gara Dorothea Wierer contro tutte - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Hochfilzen 2019 in DIRETTA: Eckhoff se ne va podio difficile per le azzurre - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Hochfilzen 2019 in DIRETTA: inizia la gara Dorothea Wierer contro tutte - #Biathlon… -