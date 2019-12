LIVE Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2019 in DIRETTA | azzurri per una nuova

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist della– La presentazione dellaCLICCA QUI PER LADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DALLE 12.00 (DOMENICA 15 DICEMBRE) Buongiorno e benvenuti allatestuale della4×7.5 kmdella Coppa del Mondo diin programma sulla pista di, in Austria: oggi, domenica 15 dicembre, alle ore 14.15 i frazionisti per l’Italia saranno, nell’ordine, Lukas Hofer, Thomas, Bormolini, Daniele Cappellari e Dominik Windisch. Dopo il magnifico podio ottenuto nella tappa di apertura di Oestersund, in Svezia, l’Italia ci riprova, ancora una volta da outsider: in apertura Hofer dovrà confermare quanto mostrato in questi due giorni, Bormolini non dovrà essere falloso al tiro e Cappellari dovrà essere veloci sugli sci, per Windisch ...

