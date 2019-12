LIVE Biathlon | Inseguimento Hochfilzen 2019 in DIRETTA | inizia la gara | Dorothea Wierer

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA STAFFETTA MASCHILE DALLE 14.15 (DOMENICA 15 DICEMBRE) 12.00TA LA! Partita, 6 secondi dopo Tandrevold. 11.59 Bel tempo a, anche se il cielo è velato. 11.57 Le atlete si stanno posizionando in fila sulla linea di partenza. 11.56 Ricordiamo che ladurerà 10 km e le atlete affronteranno 4 poligoni, 2 a terra e 2 in piedi. 11.54 Le altre azzurre in: Lisa Vittozzi scatterà dalla 23ma posizione a 1’01” (“Sono convinta che la forma arriverà”, ha dichiarato la sappadina dopo la sprint di venerdì), Nicole Gontier 28ma a 1’09”, Federica Sanfilippo 45ma a 1’33”. 11.53 In classifica generalecomanda con 156 punti, +43 su Tandrevold: dopo appena tre gare è un vantaggio importante. 11.51 Da capire che ...

