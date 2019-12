Libero | l’unica differenza rispetto all’era Ancelotti sono stati gli applausi del San

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Su, Claudio Savelli analizza l’esordio di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Un’avventura che comincia con il gol di Kulusevski e finisce con quello di Gervinho al 3’ di recupero. La mancanza di equilibrio, di cui nel post partita ha parlato anche l’allenatore, si è vista subito quando Manolas e Koulibaly, con gli errori di posizione e di tempo hanno spalancato la strada a Kulusevski. “piccolaè la reazione del San Paolo che applaude la squadra, e dei giocatori stessi”. Alla lunga è arrivato il gol del pareggio di Milik, ma il 4-2-4 di Gattuso “non fa che scoperchiare una squadra già priva di equilibrio e porta a nozze il Parma di D’Aversa, le cui ripartenze meritano una menzione nel manuale”. L'articolo: l’unicaall’eragli...

napolista : Libero: l'unica differenza rispetto all'era #Ancelotti sono stati gli applausi del #SanPaolo - ilNapolista