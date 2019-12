L' eterna lotta concettuale fra il progetto e il sistema

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ci si affanna da anni, da decenni, per capire con quali categorie concettuali leggere la politica da quando destra e sinistra sono andate in soffitta. A quale dicotomia affidarsi? Apertura contro chiusura? Radicalismo contro reazione? Moderati contro illiberali? Particolari contro universali? Normal

Teresa_E_ : L'eterna lotta tra quello che sei e quello che vorresti essere, quello che hai e quello che vorresti, quello che fa… - EmeParonzini : Non per niente il Brexit Party di Farage non ha preso neanche un seggio, fermandosi appena al 2%. L'eterna lotta t… - m_spagna : @MPenikas @terraeliberta Anche questa è un’eterna lotta in nome della quale sono state compiute le peggio azioni ch… -