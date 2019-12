Leonardo Pieraccioni con una nuova fiamma | la frecciatina di Laura Torrisi

Leonardo Pieraccioni con la nuova fiamma. E Laura Torrisi che ne pensa? Il commento non sfugge : Abbiamo già incontrato Leonardo Pieraccioni, sorpreso con la sua nuova fiamma. Lo scoop è stato lanciato quasi un mese fa dal settimanale Diva e Donna, che ha sorpreso il noto attore e regista fiorentino a spasso per Firenze con una bellissima mora che si chiama Teresa Magni. Le foto sono esplicite e i due piccioncini sembrano aver trovato un feeling perfetto. Nulla di male se Leonardo ha pensato bene di rifarsi una vita, ma quel che stupisce è ...

Un fantastico via vai : trama - cast e curiosità della favola di Leonardo Pieraccioni : Torna in televisione la commedia del 2013, una vera e propria favola intergenerazionale, Un fantastico via vai, firmata e diretta da Leonardo Pieraccioni. Il film di e con il comico toscano va in onda venerdì 6 dicembre su Rai3, dalle 21.20 in poi. Nel cast, a far compagnia a Pieraccioni, troviamo anche: Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini, Giuseppe Maggio e Giorgio Panariello. Un fantastico via vai: ...

Programmi TV di stasera - venerdì 6 dicembre 2019. Su Rai3 Leonardo Pieraccioni in «Un fantastico via vai» : Un fantastico via vai Rai1, ore 21.45: 20 anni che siamo italiani Seconda puntata per 20 anni che siamo italiani. Anche in questo nuovo appuntamento un ricco cast di ospiti accompagnerà Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Sul palco con i due conduttori si ...

Vieni da me - Samantha De Grenet e il motivo della rottura con Leonardo Pieraccioni : Nel 1998, per due anni e mezzo, Samantha De Grenet è stata sentimentalmente legata a Leonardo Pieraccioni. Oggi le strade di entrambi si sono divise eppure la showgirl, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda giovedì 28 novembre su Rai 1, lancia un appello al regista. L’appello di Samantha De Grenet a Leonardo Pieraccioni Nel corso dell’intervista, alla conduttrice che le chiede il motivo della rottura, Samantha ...

Samantha De Grenet lancia un appello a Leonardo Pieraccioni. A ‘Vieni da me’ è delirio : Lo studio televisivo di ‘Vieni da me’ ha avuto come ospite Samantha De Grenet. La showgirl è stata ospite del pubblico pomeridiano di Rai Uno per raccontare le tappe salienti della sua vita professionale e privata, quest’ultima segnata dalla relazione sentimentale con Leonardo Pieraccioni a cui è stata legata dal 1998 al 2000. Caterina Balivo ha iniziato a parlare e a ricordare gli esordi nel mondo dello spettacolo. “Jerry Calà? Ci siano ...

Samantha De Grenet - l’appello per l’ex Leonardo Pieraccioni a ‘Vieni da me’ : Ospite del programma pomeridiano di Rai Uno, la showgirl si è rivolta al regista con cui in passato ha avuto una relazione...

Se Son Rose il film di Leonardo Pieraccioni lunedì 11 novembre su Sky Cinema : Se Son Rose lunedì 11 novembre su Sky Cinema il film di Leonardo Pieraccioni PRosegue il ciclo di film italiani su Sky Cinema, lunedì 11 novembre in prima visione arriva Se Son Rose su Sky Cinema 1 alle 21:15, alle 21:45 su Sky Cinema Comedy, già disponibile On Demand in Primissime per gli abbonati da più di 3 anni, in streaming su Now Tv e on demand della collezione Ritorni di Fiamma. Se Son Rose è la nuova commedia con Leonardo Pieraccioni ...

Sabrina Paravicini "Radioterapia? È dura"/ Leonardo Pieraccioni "Quando ti leggo..." : Sabrina Paravicini continua a combattere contro cancro: "Radioterapia? È dura". Leonardo Pieraccioni commenta: "Quando ti leggo tutto ritorna quello che è".

Martina Pieraccioni è la fotocopia di Laura Torrisi. Papà Leonardo pubblica la foto e i fan si scatenano : “Sono identiche!” : Si sono detti addio ormai cinque anni fa ma Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi conservano un ottimo rapporto. Dalla loro relazione è nata Martina e poche ore fa, sull’account Instagram del regista toscano, è comparsa la prima foto della ‘piccola’ di casa Pieraccioni. “foto artistiche assai”, ha scritto il regista che, come detto, per la prima volta su Instagram il volto della figlia, nata nove anni fa dalla relazione con Laura Torrisi. Con la ...

Laura Torrisi ritrova l’amore dopo Leonardo Pieraccioni (e Amici Celebrities) : Laura Torrisi ritrova il sorriso dopo Amici Celebrities e la fine dell’amore con Leonardo Pieraccioni. Il programma di Maria De Filippi ha consentito al pubblico di conoscere meglio l’attrice e le sue fragilità. Più di una volta Laura è scoppiata a piangere sul palco, in preda all’emozione, ma soprattutto ha dimostrato di avere un grande talento. A trionfare ad Amici Celebrities, come ormai sappiamo, è stata Pamela Camassa, ...

“Lui in finale e te no?!”. E poi la stoccata. Amici Celebrities - Leonardo Pieraccioni non ha preso bene l’eliminazione di Laura Torrisi : Pamela Camassa ha conquistato tutti trionfando all’edizione di ‘Amici Celebrities’ al termine di un percorso di alto livello e ricco di soddisfazioni. A pochi giorni dalla conclusione del programma di Canale 5, emergono retroscena clamorosi che riguardano un personaggio non direttamente coinvolto. E la frase pronunciata è davvero incredibile. Dopo l’eliminazione di Laura Torrisi, avvenuta in semifinale per mano ...