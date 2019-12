Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 12 minutide’(Sa) – “Nel canile dide’sono tenuti più(290) che in quello di(165)”. Il dato è contenuto nell’VIII report diin città”. La notizia è interpretabile in due modi: più bravura degli operatori metelliani nel cercare e catturare i randagi oppure più bravura degli uffici meneghini nell’affidare i cani una volta catturati? Nel report si legge: Modena, Prato e Verona sono i Comuni al primo posto per la gestione degliche vivono nelle nostre città e le AUSL Toscana centro, AUSL Modena e ASL Napoli 1 Centro le aziende sanitarie con i servizi veterinari più efficienti, secondo il rapporto annuale di. L’ottava edizione del dossierin città è stata presentata a Napoli, presso ...

anteprima24 : ** #Legambiente: canili, più animali a #Cava de' Tirreni che a #Milano ** -