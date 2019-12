Le previsioni meteo di lunedì 16 dicembre

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ledi16– Al Nord nuvole sparse con possibili piovaschi nel corso della giornata. Al Centro velature sul versante tirrenico e piovaschi sulla Toscana. Al Sud cielo sereno o poco nuvoloso. Ledi16– Nuvole e schiarite sulle regioni italiane con addensamenti compatti che interesseranno in particolar modo il versante tirrenico. Bella giornata di sole al Sud. Nord – Nuvole in aumento con rovesci su Liguria e Lombardia Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e possibili rovesci che interesseranno la Liguria, la Lombardia e il Piemonte. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Nuvole sul versante tirrenico con possibili piovaschi sulla Toscana Nuvole anche sulle regioni centrali ...

