Lavoro | in Campania impennata di richieste per gli stagionali

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dal punto di vista territoriale, in Lombardia si registra la maggiore richiesta di operatori del turismo durante la stagione invernale (39,5% del totale complessivo). Seconde a pari merito, con un netto distacco dalla vetta, si collocano l’Emilia-Romagna con l’11,7% e il Veneto con l’11,6% delledimentre al terzo posto troviamo il Lazio (8,9%). Piemonte (8,7%) e Toscana (6,2%) si aggiudicano il quarto e il quinto posto della classifica delle regioni. Analizzando invece le regioni che hanno fatto registrare la crescita maggiore per la domanda di lavori, si evidenziano principalmente il Piemonte, che cresce del +19,1% sul 2018, e lache addirittura raggiunge un +24,4%. Anche se la stagione invernale è già ufficialmente iniziata, la ricerca di personale è ancora in corso: ad oggi su InfoJobs sono presenti circa 2.500 offerte nella ...

AmorosoMik : RT @soniapalmeri: Servizi pubblici al lavoro in @Reg_Campania radicalmente rinnovati.I centri per l'impiego da 1 anno sono regionali e hann… - jobintourism : Hotel 5***** in #Campania a #Praiano ricerca #Cameriere ai #Piani. #lavoro - pas_cesarano : Al @frg_campania è stata presentata l’agenda #Campania2030. Una sfida su quattro temi che la nostra regione dovrà a… -