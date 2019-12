L'annuncio a sorpresa di Benigni: "Sanremo? Eccome se ci vado" - (Di lunedì 16 dicembre 2019) Sanremo 2020 focus Raiplay "Sanremo? Ma Sanremo per me è un'altra favola, una fiaba". Roberto Benigni risponde così a Fabio Fazio che gli chiede conto delle voci che lo vogliono sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus. "Quindi ci vai?", chiede il conduttore di Che tempo che fa. "Eccome se ci vado!", replica con il solito entusiasmo il "guitto" toscano. Che scherza: "Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! Ma io ci vado". E poi aggiunge: "Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario". VIDEO DA RAIPLAY Festival di Sanremo Persone: Roberto Benigni ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Altre notizie : L' annuncio a ...