L’Altro - che guarda e mi riguarda - Noi e loro : Lo sguardo delL’Altro e degli altri rappresenta una responsabilitàche può gettarci nello sconforto o curarci l’anima e...

Valverde su Messi : “Non devo spiegare perché convoco uno e non L’Altro” : Leo Messi non sarò a San Siro, stasera, per Inter-Barcellona. E’ rimasto in Spagna in vista di Real Sociedad e Real Madrid. Una scelta logica, ha commentato l’allenatore spagnolo, Valverde: «Veniamo da gare importanti, avremo gare importanti e qui siamo primi e qualificati. E l’anno scorso qui abbiamo fatto una grande partita senza Messi». Non solo. Il tecnico ha chiarito che la decisione è stata presa in accordo con il ...

Camila Cabello e Shawn Mendes che citano l’uno la mamma delL’Altro non potrebbero essere più dolci : Guarda questo momento dagli AMAs 2019 The post Camila Cabello e Shawn Mendes che citano l’uno la mamma dell’altro non potrebbero essere più dolci appeared first on News Mtv Italia.

Perché si cambia di peso da un giorno alL’Altro : Avete mangiato molto la sera primaSe avete mangiato salatoDopo un allenamento intensoAvete il ciclo (soprattutto la settimana prima)Avete l'intestino pigroDopo un viaggio lungoScendete dalla bilancia, non è necessario ossessionarsi tutti i giorni. Anche Perché le oscillazioni di peso sono temporanee e «finte», quindi non vale la pena prendersi uno spavento se si vedono i chili sulla bilancia cambiare per eccesso o per difetto dalla mattina alla ...

Evviva L’Altro sovranismo possibile. Perché il metodo Draghi salverà l’Italia : Abbiamo scelto di dedicare la copertina del numero di oggi a Mario Draghi, riproponendo i discorsi più belli pronunciati dal governatore uscente della Banca centrale europea nei suoi otto anni da presidente, non solo per rendere un giusto tributo a quello che in questo momento è uno degli italiani p