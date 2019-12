L’Alta Velocità rallenta | la tratta diretta Roma-Milano passa senza annunci da 2 ore e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’Alta. A dieci anni dall’inaugurazione dellai tempi di percorrenzano da 2 ore e 55 minuti a 3 ore e 10. Almeno per un anno. Ma i 15 minuti in più dei treni di Trenitalia e Italo potrebbero diventare una costante anche per una parte del 2021. Così svanisce almeno temporaneamente la possibilità di arrivare dalla Capitale al capoluogo lombardo – o viceversa – in meno di 3 ore con i treni “no stop”, un’occasione sullasimbolo da sempre pubblicizzata con enfasi da Trenitalia. Da oggi, giorno in cui è entrato in vigore l’orario invernale che istituzionalizza l’addio al ‘rapidissimo‘, ci vorrà almeno un quarto d’ora in più. La ‘confusione’ sui siti di Trenitalia e Italo La novità è stata assai meno strombazzata durante la presentazione della riorganizzazione ...

