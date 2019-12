La tredicesima? Non solo regali di Natale Uno su tre la usa per ripagare i debiti

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Nessuno sfizio, niente viaggi e nemmeno qualche cena fuori in più. Il 29% degli italiani che nel 2019 riceveranno ladovranno spenderla in tasse, mutui, rate varie o bollette in scadenza. È questa la fotografia ritratta da un’indagine condotta dall’Istituto Ixè per Coldiretti. La maggior parte dei lavoratori che ricevono laperò la userà per il. Il 45% ha dichiarato che la spenderà per finanziare ida mettere sotto l’albero. «Il valore economico degli acquisti negli ultimi dieci giorni prima delè molto alto – spiega Coldiretti – nonostante l’appuntamento del Black friday di novembre». C’è però un altro dato che emerge dalla ricerca. Secondo l’Istituto Ixè, il 20% dei lavoratori che potranno contare su una mensilità aggiuntiva non spenderà questi soldi, ma li conserverà come risparmi per il ...

