La trasformazione politica delle Sardine | i sei ‘punti programmatici’

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il Movimentopresenta sei punti politici, una sorta di piano programmatico che potrebbe rappresentare il primo passo verso la svolta. Nella grande manifestazione di piazza san Giovanni, lehanno presentato le prime sei proposte politiche. A farlo è stato il frontman del Movimento che ha infiammato il palco con quello che a molti è sembrato un primordiale e grezzo programma partitico. O almeno una base. Fonte foto: https://www.facebook.com/carloalberto.notaris Le sei proposte politiche del MovimentoVa detto che di proposte vere e proprie nell’elenco programmatico di Santori non ce ne sono. Molti dei sei punti sono una richiesta di condottada parteistituzioni. Una semplice critica a Salvini che potrebbe migliorare l’immagine del nostro paese ma che non offre soluzioni ai problemi reali. Di seguito le ...

ilfoglio_it : E' ora di smetterla di sonnecchiare di fronte alla trasformazione del paese in una Repubblica fondata più sulle pro… - CristinaGuarise : RT @claudiocerasa: Gran vaffa alla teocrazia giudiziaria. Una buona battaglia per difendere la sovranità dell’Italia: smetterla di sonnecch… - Titty_Puppy : RT @6000sardine: Migliaia di voi ieri erano in piazza per chiedere una trasformazione del linguaggio politico, cantando a favore dell'integ… -