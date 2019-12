La storia di Rhea Bullos | che corre con le scarpe disegnate sui piedi

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 15 dicembre 2019)ha 11 anni, viene dalle Filippine e amare. In pochi giorni le sue foto hanno fatto il giro del mondo, diventando virali dopo essere state condivise sull’account Facebook dell’allenatore Predirick B. Valenzuela. Perchéha vinto tre gare di corsa della sua scuola,ndo con un paio di «tte» fai-da-te. https://twitter.com/stephenracaza/status/1204721011750387713 In mancanza delle calzature tecniche da sport, per la sua famiglia troppo costose,ha deciso di disegnarsele sui, usando qualche benda e persino ricreando con un pennarello il simbolo della «Nike». In questo modo, nella cittadina di Balasan, ha conquistato il podio nei 400, negli 800 e nei 1.500 metri. «Sono contento che abbia vinto. Ha lavorato duramente per allenarsi. Si stancano tantissimo quando si allenano questi ragazzi, perché non hanno le», ha fattto sapere ...

