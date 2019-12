La sindaca Raggi a Vietri sul Mare a vedere lo Spelacchio di Campanile

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSimpatica incursione nel negozio di ceramiche Daedalus disuldelladi Roma, Virginia. All’interno del laboratorio, Nicola, noto per avere presieduto in passato l’Ente Ceramiche Vietrese, ha allestito da due anni uno speciale, un albero di Natale decorato con le sue ceramiche e con il nome attribuito all’albero di Natale installato a Roma e che lo scorso anno fu oggetto di grandi critiche contro la prima cittadina della capitale. La, in vacanza per 24 ore, con marito e figlio, haunto Salerno in treno, ed ha deciso di fare visita a Nicolache conosceva e diil suo “”. Simpatica foto di rito davanti all’albero “vive” e grande apprezzamento tra i cittadini L'articolo Lasullodi ...

