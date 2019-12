La scimmia caporale della Prima guerra mondiale [FOTO] (Di domenica 15 dicembre 2019) Questa storia ha dell’incredibile, ma è assolutamente vera: una piccola scimmia di nome Jackie combatté la Prima guerra mondiale in veste di caporale. Il suo padrone la portò con sé quando venne chiamato alle armi, ma anche il suo insolito animale domestico fece molta carriera in ambito militare. La vera storia di Jackie: la scimmia caporale Nel lontano 1915 un ragazzo sudafricano di nome Albert Marr venne chiamato alle armi e decise di portare con sé il suo speciale animaletto: una scimmia chiamata Jackie. Il giovane militare riuscì a convincere i suoi superiori ad arruolare anche il piccolo Jackie, che iniziò ad essere trattato da tutti come un soldato semplice. La scimmia riuscì a guadagnarsi la sua divisa e delle razioni di cibo uguali ai suoi compagni: ormai era diventata parte integrante del reggimento. La mascotte di tutti i soldati svolgeva numerosi compiti: accendeva le ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : scimmia caporale