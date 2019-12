La Roma affonda la Spal e ritrova il successo

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ladi Fonsecail. I giallorossi, dopo i due pari consecutivi con Inter e Wolfsberg, superano in

itsdede : (non saprei dire se sia giusto o sbagliato in generale) limitandomi al piano descrittivo della realtà, in un'aziend… - Sulivi : Roma affonda nei suoi guai mentre il Campidoglio finanzia una campagna di educazione civica per le scuole ad opera… - MieleEmilio : RT @basketincontro: #CGold #Lazio Basket Roma inarrestabile, Petriana è prima, Frassati affonda Grottaferrata -