La prima parola di Louis di Cambridge e tutte le altre storie del weekend

(Di domenica 15 dicembre 2019) Come vivono oggi la regina Elisabetta II e il principe FilippoKim Kardashian e Kanye West, il Natale «si allarga»La cartolina di Natale della famiglia reale spagnola I gossip del14-15 dicembre 2019Miss Mondo 2019 è la giamaicana Toni-Ann SinghLe 10 cose che non sapevate di Melania TrumpKate Middleton insegna che regine non si nasce, si diventaRyan Reynolds non vuole rivelare il nome della terza figliaI gossip del14-15 dicembre 2019- Colin Firth e la moglie si separano: amore al capolineaAnche i royal baby crescono.di, terzo figlio di Kate Middleton e William, 19 mesi, non solo cammina ma fa già sentire la sua voce. E a rivelare una delle sue prime parole è stata proprio mamma Kate durante lo speciale natalizio televisivo a cui ha partecipato – insieme al marito – ospite di Mary Berry, esperta di food e celebre autrice britannica di libri di ...

