La prima crisi bancaria del governo giallorosso

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 15 dicembre 2019) CariChieti, CariFerrara, Banca Marche, Banca Etruria, Monte Paschi, Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige, Popolare Vicenza. Negli ultimi quattro anni lebancarie si sono moltiplicate e le precedenti fusioni che portarono alla creazione di 'giganti' come Intesa San Paolo e Unicredit non hanno evitato che istituti più piccoli siano andati in sofferenza. I Governi Renzi, Gentiloni e Conte I hanno adottato tutti sostanzialmente la stessa politica: la priorità è tutelare i risparmiatori, a qualsiasi costo. Il primo provvedimento importante delGentiloni nel dicembre 2016 fu un decreto legge 'salvarisparmio', che stanziò addirittura 20 miliardi di euro. Contro i salvataggi decisi dai Governi di centrosinistra, il Movimento 5 Stelle costruì buona parte della sua fortunata campagna elettorale, che il 4 marzo 2018 portò quasi il 33% degli italiani a votare per ...

TgLa7 : Conte su crisi Pop. Bari: Per la prima volta ieri ho dovuto essere omissivo, per non creare allarme con mercati ape… - CeciliaCorradi : RT @lanavediteseoed: 'La crisi di istituzioni che, piene di difetti come tutte le cose umane, ci hanno consentito di creare ricchezza in mo… - belliPietro1 : SARDINE ..LE RICHIESTE CHE HANNO VERSO LA CLASSE POLITICA SONO SONO SPLENDIDE E CONDIVISIBILI MA....I NS POLITICI A… -